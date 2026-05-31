Двоє поліцейських постраждали внаслідок удару рф по Харківщині

Увечері 30 травня російські війська завдали удару безпілотним літальним апаратом по території Чугуївського району. Постраждали двоє правоохоронців.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

У результаті атаки постраждали двоє працівників Чугуївського районного управління поліції, які несли службу на території обслуговування.

Один із правоохоронців дістав осколкові поранення, інший – акубаротравму.

Постраждалих поліцейських бригадою екстреної медичної допомоги доставлено до лікувального закладу для надання необхідної медичної допомоги.

Також внаслідок вибуху пошкоджено службовий автомобіль поліції.

За фактом воєнного злочину слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

