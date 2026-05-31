Російський дрон знищив відділення «Нової пошти» у Дніпрі: відео
31 травня у Дніпрі внаслідок удару російського безпілотника було знищено відділення №1 «Нової пошти».
Про це повідомили в «Новій Пошті».
Будівля вигоріла вщент, співробітники не постраждали.
Попередньо, площа пожежі, що виникла після удару рф по Дніпру становить близько 10 тисяч км. Про це повідомляє Суспільне Дніпро з посиланням на рятувальників. Наразі займання ліквідовують приблизно 80 надзвичайників.
У «Новій пошті» зазначили, що резервні схеми вже введені в дію: логістику перебудовано, затримок із доставкою відправлень не очікується.
«Компанія, як завжди, компенсує клієнтам оголошену вартість знищених відправлень. Ми вже зв’язуємось з клієнтами, щоб повідомити деталі відшкодування», – йдеться в повідомленні.