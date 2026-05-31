На Харківщині медики реанімували жінку після клінічної смерті

У Харківській області бригада екстреної медичної допомоги врятувала 75-річну жінку після клінічної смерті. Після проведення реанімаційних заходів пацієнтку доправили до лікарні.

Про це повідомили в Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Виклик до 75-річної жінки, яка перебувала у стані коми, надійшов 25 травня о 20:17. На місце виїхала бригада екстреної медичної допомоги №409.

Під час надання допомоги стан пацієнтки різко погіршився, після чого настала клінічна смерть. Медики негайно розпочали реанімаційні заходи та змогли відновити життєві функції жінки.

Після стабілізації стану пацієнтку госпіталізували до лікувального закладу для подальшого лікування.

