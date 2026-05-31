Сегодня 16:58
На Куп’янському напрямку росіяни тричі намагалися прорвати оборону поблизу Шийківки та Куп’янська

Зведення Генштабу ЗСУ станом на 16:00 31 травня. Триває 1558 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Від початку цієї доби окупаційні війська 77 разів штурмували позиції українських захисників.

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни шість разів намагалися прорвати оборону біля Лимана та Стариці. Два запеклі бої тривають і в ці хвилини.

На Куп’янському відтинку фронту окупанти тричі йшли в атаку, намагаючись потиснути підрозділи ЗСУ поблизу Шийківки та Куп’янська.

Активно діяли російські війська і на Лиманському напрямку, здійснивши сім штурмів неподалік Копанок, Новомиколаївки, Дробишевого, Лимана та Озерного. Два бойові зіткнення тут усе ще тривають.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

