Окупанти вдарили безпілотником по медзакладу на Харківщині

Лозівська громада зазнала чергової масованої атаки російських військ. Під ударом опинилися об’єкти цивільної та критичної інфраструктури.

Про це повідомив голова Лозівської міської територіальної громади Сергій Зеленський.

Упродовж доби російські війська здійснили масовану атаку на Лозівську громаду. Серед цілей були й об’єкти, де мешканцям надають невідкладну медичну допомогу.

За попередніми даними, постраждалих внаслідок атаки немає.

Наразі тривають роботи з ліквідації наслідків ударів.

«Прошу всіх бути уважними, не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та берегти себе і своїх близьких», – написав Зеленський.

