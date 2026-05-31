Бійці «Хартії» провели навчання для патрульних поліцейських Харківщини

Інструктори корпусу «Хартія» провели курс для патрульних поліцейських Харківської області. Під час занять правоохоронці відпрацьовували дії в умовах обмеженого простору.

Про це повідомили в бригаді «Хартія».

Учасники відпрацьовували дії у складі «двійок» і «трійок», зачистку приміщень та роботу у вузьких коридорах.

Такі завдання потребують від особового складу злагодженості, доведених до автоматизму навичок і впевненості у діях напарників.

У «Хартії» зазначили, що сили безпеки та оборони є єдиною системою, тому поширення бойового досвіду та практичних знань серед побратимів є важливою складовою спільної роботи.

