Збірна України обіграла Польщу в першому матчі під керівництвом Андреа Мальдери

Збірна України з футболу здобула перемогу над Польщею з рахунком 2:0 у товариському матчі. Ця гра стала першою для національної команди під керівництвом нового головного тренера Андреа Мальдери.

Про це пише Суспільне Спорт.

Поєдинок відбувся у польському Вроцлаві. Для Мальдери, який очолив збірну України в середині травня, це був дебютний матч на чолі команди.

У стартовому складі українців дебютував захисник Олександр Романчук, а капітанську пов’язку отримав Андрій Ярмоленко, який повернувся до заявки національної команди.

На 17-й хвилині Віктор Циганков відправив м’яч у ворота господарів, однак гол не зарахували через офсайд у Ярмоленка. Незабаром поляки створили небезпечний момент, але Анатолій Трубін виграв дуель в Оскара Петушевського.

Рахунок відкрили українці на 34-й хвилині. Роман Яремчук після проходу Циганкова завдав точного удару з-за меж штрафного майданчика та відправив м’яч під стійку.

Перед перервою Україна подвоїла перевагу. Після передачі Циганкова до центру воротарського майданчика Ярмоленко відзначився голом і встановив остаточний рахунок – 2:0.

На початку другого тайму Польща могла скоротити відставання, однак Трубін відбив удар Кароля Свідерського з близької відстані. Наприкінці матчу шанс забити третій м’яч мав Валерій Бондар, але голкіпер польської команди впорався з його ударом.

Наступний товариський матч збірна України проведе 7 червня на виїзді проти Данії. Початок зустрічі запланований на 19:30 за київським часом.

