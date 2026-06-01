У понеділок світла не буде у частині Індустріального району Харкова

Без електропостачання сьогодні, у понеділок, залишиться частина споживачів Індустріального району Харкова.

Про це повідомляє Харківобленерго.

«У звʼязку з необхідністю проведення ремонтних робіт в електромережах у понеділок, 1 червня, з 8:00 до 18.00 частково будуть знеструмлені споживачі Індустріального р-ну Харкова», – йдеться у повідомленні.

Світла не буде за наступними адресами:

Автоматний пр-д, Верстатна вул., Верстатний пров., 1-й Верстатний в-д, 2-й Верстатний в-д, Верстатобудівна вул. (б.3-7), Героїв Харкова пр. (б.299), Дробицька вул., Електровозна вул., Електровозний в-д, Електровозний пр-д, Івана Каркача б-р, Івана Каркача в-д, Івана Каркача вул., Івана Каркача пров., Конструкторська вул., Конструкторський пров., Конструкторський пр-д, Лазурна вул., Луї Пастера пр-д, Миру вул., Михайла Комарова вул., Мохнацька вул., Мохнацький в-д, Новицька вул., Новицький пров., Підшипникова вул., Підшипниковий пров., Плиткова вул., Плиткове сел., Плитковий в-д, Плитковий пр-д, Плитковий тупик, Пономаренківська вул., Пономаренківський в-д, Пономаренківський пр-д, Пономаренківський пров., П’ятихатська вул., Роганська вул., Роганський пр-д, Роганський пров., Роганський тупик, Сепараторний пр-д, Тиха вул., Уютна вул., Шарикова вул., Шариковий в-д, Шариковий пр-д.

Агентство Телевидения Новости