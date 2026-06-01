На Харківщині судитимуть 13 злочинців, причетних до катувань та вбивств

Прокурор Харківської обласної прокуратури затвердив та направив до суду стосовно них обвинувальний акт за фактами державної зради (ч. 1 ст. 111 КК України), та жорстокого поводження з цивільним населенням, а також іншого порушення законів та звичаїв війни, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч.ч. 1, 2 ст. 438 КК України — у редакції 2022 року).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Обвинувачені — одинадцять військовослужбовців 1 роти 1 батальйону 204 стрілецького полку мобілізаційного резерву «лнр» 2 армійського корпусу 8 загальновійськової армії південного військового округу зс рф, а також депутат «лнр» і голова «союза кинематографистов днр».

У 2022 році вони влаштували в окупованому Ізюмі терор: систематично грабували, викрадали місцевих мешканців і вивозили їх на територію одного з домоволодінь. Там людей утримували у сараї без їжі та води. Крім того, одного з чоловіків тримали у металевому контейнері біля зупинки громадського транспорту. Аби отримати інформацію про ветеранів АТО та українських військових, потерпілих били та погрожували розправою. Встановлено сімох цивільних, яких незаконно позбавили волі.

Свої звірства загарбники знімали на відео, щоб монтувати пропагандистські ролики про «боротьбу з бандерівцями» та отримувати за це заохочення і підвищення від керівництва.

Одним із задокументованих епізодів стало вбивство 46-річного пластуна, який був помічником депутата Ізюмської міської ради з питань національно-патріотичного виховання молоді. Так, 28 березня 2022 року окупанти прибули до домоволодіння чоловіка, затримали його та побили. Після чого один з бойовиків вистрелив потерпілому в обличчя. Тіло загиблого викинули біля залізничного переїзду.

Обвинувачені перебувають у розшуку.

