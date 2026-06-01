Понад 7 тисяч атак і лише 14 кв. км: DeepState заявив про провальний травень для росармії

У травні російські війська окупували лише 14 квадратних кілометрів української території, що стало найгіршим показником для армії РФ з жовтня 2023 року. Водночас кількість російських штурмових дій зросла до рекордного рівня та перевищила 7 тисяч атак.

Про це пишуть аналітики DeepState.

За даними проєкту, це найгірший результат для армії рф із жовтня 2023 року, коли російські війська розпочали стратегічну наступальну операцію на більшості ділянок фронту.

Травень став першим місяцем за останні роки після українського контрнаступу 2023 року, коли «приріст окупованої території для росії був від’ємним». До того ж частина просувань Сил оборони України з міркувань безпеки відображається із затримкою.

Водночас кількість штурмових дій з боку російських військ зросла на 37,5%. У травні зафіксовано понад 7 тисяч атак, що стало рекордним показником.

У DeepState пов’язують відсутність значних результатів із деградацією російської армії на тактичному рівні та покращенням реагування Сил оборони України на спроби проникнення противника.

