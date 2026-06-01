Харків’янин захопив землю біля річки та влаштував бізнес на альтанках

У Харкові повідомили про підозру чоловіку за фактом самовільного зайняття земельної ділянки в охоронній зоні річки Немишля. На території прибережної захисної смуги чоловік розмістив дерев’яні альтанки та здавав їх в оренду відпочивальникам.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

За даними слідства, починаючи з листопада 2025 року, підозрюваний без передбачених законом дозволів та правовстановлюючих документів самовільно зайняв земельну ділянку, розташовану в прибережній захисній смузі річки Немишля у Харкові.

На цій території чоловік розмістив дерев’яні альтанки та використовував їх у комерційних цілях – здавав в оренду відпочивальникам.

Земельна ділянка належить територіальній громаді Харкова та розташована в межах охоронної зони водного об’єкта, де законодавством встановлено особливий режим використання земель і заборонено будівництво подібних споруд.

Чоловіку повідомили про підозру за фактом самовільного зайняття земельної ділянки в охоронній зоні водного об’єкта (ст. 197-1 КК України).

