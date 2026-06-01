Сегодня 18:46
Через ремонт підстанції в Харкові змінять маршрути чотирьох тролейбусів

У Харкові 2 червня з 9:00 до 15:00 буде припинений рух тролейбусів на проспекті Героїв Харкова між вулицями Харківських Дивізій та Олега Громадського. На період проведення ремонтних робіт на тяговій підстанції змінять маршрути тролейбусів №13, №20, №31 та №57, а також запустять тимчасовий автобус №13.

Про це повідомили в Харківській міській раді.

За даними Департаменту будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з проведенням ремонтних робіт на тяговій підстанції.

На цей період тролейбуси курсуватимуть так:

№13: розворотне коло «Парк «Зустріч» – вул. Харківських Дивізій – пр. Героїв Харкова – бул. Богдана Хмельницького – пр. Олександрівський – розворотне коло «Парк «Зустріч»;№20: розворотне коло «602 мікрорайон» – пр. Ювілейний – пр. Льва Ландау – пр. Байрона – розворотне коло «Вул. Одеська»;№31: розворотне коло «Північна Салтівка» – вул. Гвардійців-Широнінців – пр. Ювілейний – вул. Олександра Подольського – розворотне коло «Ст. м. «Академіка Барабашова»;№57: розворотне коло «Ст. м. «Академіка Барабашова» – вул. Олександра Подольського – пр. Ювілейний – пр. Льва Ландау – пр. Байрона – розворотне коло «Парк «Зустріч».

На час змін у роботі тролейбусів курсуватиме тимчасовий автобус №13: парк «Зустріч» – вул. Харківських Дивізій – пр. Героїв Харкова – вул. Олега Громадського – ст. м. «Захисників України».

