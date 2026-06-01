Двоє харківських нацгвардійців представлять Україну на Invictus Germany Sports Festival 2026

До складу збірної України для участі в Invictus Germany Sports Festival 2026 увійшли двоє військовослужбовців 5-ї Слобожанської бригади «Скіф» – Богдан Будюков та Олександр Дьячков. Обидва гвардійці після поранень долучилися до ветеранського спорту та представлятимуть Україну на міжнародному фестивалі в Німеччині.

Про це повідомили у 5-й Слобожанській бригаді НГУ «Скіф».

В Україні завершилася реєстрація на Invictus Germany Sports Festival 2026 та оголошено склад української команди. Серед 20 ветеранів і ветеранок, які братимуть участь у міжнародному фестивалі, є двоє представників 5-ї Слобожанської бригади НГУ – Богдан Будюков та Олександр Дьячков.

41-річний Богдан Будюков до війни працював інкасатором. У 2014 році він добровольцем долучився до лав Слобожанських «Скіфів» під час АТО, а у травні 2022 року повернувся до служби в бригаді. Брав участь у боях за визволення Балаклії, Ізюма та Куп’янська, воював поблизу Кремінної та Кліщіївки. У серпні 2024 року під Кліщіївкою дістаав важке поранення, внаслідок якого втратив нижню кінцівку та зазнав численних осколкових поранень.

Після лікування і реабілітації у 2025 році він долучився до спортивної команди «Незламний Харків» 5-ї Слобожанської бригади. За цей час взяв участь у понад 20 спортивних змаганнях, став срібним призером Кубка командувача НГУ з армреслінгу та чемпіоном Національної гвардії України з плавання. Нині Богдан працює інструктором з фізичної підготовки одного з батальйонів.

«Особисто для мене участь у змаганнях в Німеччині це, у першу чергу, – чудова можливість власним прикладом показати світові, що Україна – країна незламних людей, що Слобожанські гвардійці непереможні не лише на полі бою, а й в будь-якій справі, за яку вони беруться», — зазначив Богдан Будюков.

51-річний Олександр Дьячков до повномасштабної війни працював будівельником. До лав Слобожанської бригади «Скіф» він вступив у лютому 2022 року. Брав участь у Харківському контрнаступі, визволенні Балаклії та Ізюма, воював поблизу Кремінної та Кліщіївки. У 2023 році отримав два поранення – у Серебрянському лісі та Кліщіївці, після чого понад рік проходив лікування та реабілітацію.

У 2024 році він приєднався до спортивної команди «Незламний Харків». За цей час взяв участь приблизно у 50 ветеранських змаганнях та неодноразово ставав призером. У 2025 році увійшов до національної збірної України та представляв країну на міжнародних спортивних змаганнях у Мадриді.

«Для мене та нашої команди «Незламний Харків» участь в Invictus Germany Sports Festival 2026 – це значно більше, ніж просто спортивні змагання. Це можливість показати незламність українських воїнів, силу духу та єдність людей, які пройшли через випробування війною, але не втратили віру в себе та майбутнє», — наголосив Олександр Дьячков.

Начальник фізичної підготовки та спорту бригади Сергій Кіяшко зазначив, що обидва військовослужбовці гідно проявили себе як під час бойової служби, так і на спортивній арені.

Invictus Germany Sports Festival 2026 об’єднає ветеранів і військовослужбовців з різних країн. Метою заходу є підтримка поранених захисників через адаптивний спорт та сприяння їхній фізичній і психологічній реабілітації.

