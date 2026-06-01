За тиждень рф атакувала Харківщину 300 дронів, авіабомбами та ракетами: п’ятеро людей загинули

Упродовж минулого тижня російські війська завдали ударів по 63 населених пунктах Харківської області, зокрема по Харкову. Внаслідок обстрілів загинули п’ятеро людей, ще 65 цивільних дістали поранення.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Четверо людей, серед яких – 16-річні хлопець і дівчина, зазнали травм внаслідок детонації вибухових пристроїв.

Для ударів по Харківщині окупанти застосували:

2 ракети;2 РСЗВ;14 КАБ;42 БпЛА «Герань-2»;42 БпЛА «Молнія»;2 БпЛА «Ланцет»;35 FPV-дронів;186 БпЛА, тип яких встановлюється.

Найбільше постраждала цивільна інфраструктура Богодухівського району, де пошкоджено два багатоквартирні будинки, 26 приватних будинків, дві адмінбудівлі, будинок культури, електромережі, АЗС, майстерню, десять господарчих споруд, ангар, гараж, вісім автомобілів, два трактори.

Суттєві пошкодження – в Харківському районі: багатоквартирний будинок, дев’ять приватних будинків, чотири цивільні підприємства, складське приміщення, електромережі, нежитлова будівля, сім легкових автомобілів, чотири вантажні автомобілі, мотоцикл.

У Харкові внаслідок обстрілів пошкоджено вікна у восьми багатоквартирних будинках, чотири приватні будинки, сім автомобілів, два гаражі, газові та електромережі, світлофор.

Підрозділи ДСНС залучались до гасіння 20 пожеж, спричинених обстрілами.

