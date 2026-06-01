Нацгвардійці ліквідували російську ДРГ на Харківщині (відео)

На Харківщині нацгвардійці знищили російську диверсійно-розвідувальну групу. Окупантів знищили безпілотниками.

Про це повідомили у 5-й Слобожанській бригаді НГУ «Скіф».

Російську диверсійно-розвідувальну групу чисельністю п’ять осіб виявила розвідка Слобожанських «Скіфів» під час пересування до лісосмуги на території Харківської області.

Після виявлення групи до роботи залучили операторів безпілотників. Окупанти намагалися розосередитися, однак це не завадило українським військовим завдати ударів по цілях.

У результаті бойової роботи російську ДРГ було знищено. У підрозділі оприлюднили відео ураження російських військових.

