Лаявся в тролейбусі та пошкодив авто поліції: харків’янину загрожує кримінальна відповідальність

У Харкові 21-річному чоловіку повідомили про підозру у хуліганстві після скандалу в тролейбусі та на вулиці, де він пошкодив поліцейський та приватний автомобілі.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

Подія сталася у квітні 2026 року в Слобідському районі Харкова. В салоні тролейбуса чоловік порушував громадський порядок: висловлювався нецензурною лайкою на адресу водія, поводився агресивно та завдавав ударів по кабіні транспортного засобу.

Після зупинки тролейбуса він продовжив конфліктувати вже на вулиці.

«Чоловік не реагував на законні вимоги правоохоронців, поводився зухвало, висловлювався нецензурною лайкою та кинув сторонні предмети у службовий автомобіль поліції й транспортний засіб громадянина», – розповіли в поліції.

У результаті обидва авто зазнали пошкоджень. Згідно з висновками експертів, сума завданих збитків перевищує 47 тисяч гривень.

Дізнавачі поліції повідомили 21-річному харків’янину про підозру за частиною 1 статті 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Санкція статті передбачає до п’яти років обмеження волі.

