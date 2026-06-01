Під час гасіння пожежі після обстрілу підприємства під Харковом росіяни завдали повторного удару

Увечері 1 червня окупанти вдарили по підприємству у селищі Васищеве Харківського району. Внаслідок атаки спалахнула пожежа. Під час ліквідації росіяни завдали повторного удару.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

У результаті атаки російських безпілотників сталася пожежа на території цивільного підприємства у селищі Васищеве – загорілися дерев’яні піддони на площі 800 кв. м.

Під час роботи підрозділів ДСНС окупанти завдали повторного удару БпЛА. Влучання сталося поруч у дах складської будівлі підприємства. Особовий склад та техніка ДСНС не постраждали.

На місці події під загрозою повторних обстрілів працювали підрозділи ДСНС та вогнеборці місцевої пожежної команди. Інформація про постраждалих не надходила.

