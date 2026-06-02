Сегодня 09:53
На Харківщині FPV-дрон вдарив по цивільній автівці: постраждало подружжя

У передмісті Харкова внаслідок удару ворожого FPV-дрона постраждало подружжя.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 1 червня близько 17:05 у селі Черкаські Тишки Харківського району війська рф атакували FPV-дроном цивільний автомобіль.

За даними прокуратури, поранення отримав 42-річний водій. У салоні авто також перебувала його дружина. Вона зазнала гострої реакції на стрес.

За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

