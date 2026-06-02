Внаслідок нічного удару по Харкову постраждали дев’ятеро людей, серед них дитина

Дев’ятеро людей постраждали через нічний обстріл Харкова.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, у ніч на 2 червня російські війська здійснили масовану комбіновану атаку на Харків із застосуванням ударних безпілотних літальних апаратів та ракет. За попередньою інформацією, окупанти використали щонайменше 15 БпЛА типу «Герань-2» та дві ракети, тип яких встановлюється.

Під ударами опинилися чотири райони міста — Основ’янський, Слобідський, Немишлянський та Київський.

В Основ’янському районі пошкоджено підприємство, гаражі, будинки, дитячий садок. Гострої реакції на стрес зазнала жінка.

У Слобідському районі влучання безпілотника поблизу багатоквартирного житлового будинку. Постраждали вісім людей, серед них 11-річна дівчинка. Пошкоджено багатоповерхівку, авто.

У Немишлянському районі внаслідок влучання по офісній будівлі виникла пожежа.

У Київському районі російські війська завдали ракетних ударів по території підприємств.

За процесуального керівництва органів прокуратури розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

