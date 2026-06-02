Через атаку окупантів на енергетичну інфраструктуру є знеструмлення у шести областях

Внаслідок масованої повітряної атаки рф на енергетичну інфраструктуру в Україні виникли нові знеструмлення у Києві та шести областях.

Про це повідомило Укренерго.

Світло зникло у частини споживачів у Києві, Київській, Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Сумській та Черкаській областях.

«Скрізь, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи», – йдеться у повідомленні.

В Укренерго закликали перенести активне споживання електроенергії на період з 11:00 до 15:00, коли найефективніше працюють промислові сонячні електростанції.

Увечері, з 18:00 до 22:00, споживачів просять не вмикати кілька потужних електроприладів одночасно.

