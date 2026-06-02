Правоохоронці задокументували наслідки обстрілів Харківщини: 19 постраждалих

Упродовж доби війська рф завдавали ударів по місту Харків та населених пунктах Харківського, Богодухівського, Ізюмськогота Куп’янського районів.

Проти мирного населення росіяни застосували безпілотники, ракети та керовані авіабомби, повідомляє ГУНП в Харківській області.

У Харкові під ударами опинилися Київський, Немишлянський, Слобідський та Основ’янський райони. Пошкоджені будинки, підприємства, автозаправна станція, автомобілі, офісне приміщення, навчальний заклад, горів гараж приватного домоволодіння.

Різні травми та гостру реакцію на стрес зазнали десятеро жінок, четверо чоловіків, а також 11-річна дівчина.В селі Соболівка Куп’янського району внаслідок вибуху невстановленого предметатравмувався 60-річний чоловік.

В селищі Шевченкове на трасі Чугуїв-Мілове внаслідок влучання ворожого БпЛА сталося загоряння автозаправної станції.

В Богодухівському районі під ударами перебували місто Богодухів та село Сінне. Пошкоджено скління вікон та крівлю недіючої загальноосвітньої школи, адмінбудівлю, складське приміщення цивільного підприємства.

На трасі «Харків-Охтирка» неподалік села Полкова Микитівка, внаслідок ворожого обстрілу БпЛА пошкоджено цивільний вантажний автомобіль. 36-річний водій зазнав гострої реакції на стрес.

В Ізюмському районі в селищі Андріївка пошкоджено будинок та автомобіль. В місті Барвінкове пошкоджено будинок.

В місті Мерефа внаслідок влучання ракети на відкритій території, поряд з лісом, сталася пожежа хвойної підстилки, уламками пошкоджено приватні домоволодіння. Внаслідок інших обстрілів пошкоджено автомобіль та складське приміщення підприємства. Також сталася пожежа господарчих споруд, знищено два авто, пошкоджень зазнали сусідні приватні будинки.

В селищі Васищеве горіли дерев’яні конструкції на відкритій території та пошкоджено складське приміщення. Також пошкоджені вікна приватних домоволодінь.

Через влучання FPV-дрона в цивільний автомобіль в селі Черкаські Тишки травми отримав чоловік 1989 року народження. Його дружина 40 років зазнала гострої стресової реакції.

