У середу в частині Холодногірського району Харкова тимчасово відключать газ

Газовики проведуть роботи на газових мережах в Холодногірському районі Харкова.

Про це повідомляє Харківська міська філія «Газмережі».

«3 червня 2026 року будуть проведені роботи на системі газопостачання в Холодногірському районі Харкова», – йдеться у повідомленні.

У зв’язку з цим тимчасово буде припинено газопостачання споживачам за адресами:

в’їзд.Керамічний 3-й – Всі будинкив’їзд.Керамічний 5-й – Всі будинкив’їзд.Керамічний 4-й буд. 1, 2, 3, 9, 10, 17, 19, 21вул.Миронівська буд. 51, 53, 57, 61, 65, 67, 69, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88-А, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 99, 102, 103, 106, 107, 108, 110, 112, 115/1, 117, 118, 119, 121, 122, 125, 126, 128, 130, 131, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151вул.Шостопарк буд. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17-А, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25/1, 27, 28, 29, 30, 33, 34-А, 34, 36в’їзд.Шостопарк буд. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16вул.Керамічна буд. 2, 5, 7, 9, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49-А, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 59проїзд.Керамічний буд. 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33пров.Керамічний 2-й буд. 1, 2, 2-А, 2-Б, 4-А, 4, 6, 8, 12, 14пров.Керамічний 1-й буд. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15пров.Шостопарк буд. 4, 6, 8-А, 8, 10, 12, 14

Газовики просять споживачів бути обачними та перекрити крани перед газовими приладами.

«Підключення житлових будинків до системи газопостачання буде виконано після закінчення робіт та надання доступу до всіх помешкань для обстеження внутрішньобудинкової системи газопостачання відповідно до вимог Правил технічної експлуатації систем газопостачання», – зазначають у компанії.

