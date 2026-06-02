Сегодня 14:00
У Харкові затримали 16-річного хлопця під час продажу автомата та гранат

У Харкові правоохоронці затримали 16-річного хлопця, якого підозрюють у спробі продажу «трофейної» зброї та боєприпасів. За даними слідства, за арсенал він планував отримати 1800 доларів, після чого виїхати з міста.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

За даними слідства, 16-річний житель Харкова серед своїх знайомих підшукував покупця для військових засобів ураження, нелегально вивезених із прифронтових районів та зон ведення бойових дій. Серед них – російський модифікований автомат Калашникова, набої до нього калібру 5,45 мм, а також бойові гранати різних типів.

Зловмисник прагнув отримати за цей арсенал 1800 доларів, після чого виїхати з Харкова та на деякий час «залягти на дно» в іншому регіону України.

Співробітники СБУ затримали неповнолітнього ділка у Харкові під час спроби збуту зазначених засобів ураження.

На підставі зібраних СБУ доказів фігуранту повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Відповідальність за такий злочин наступає вже з 16 років. Йому загрожує до семи років позбавлення волі.

