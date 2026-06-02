Сегодня 15:05
У Харкові 19-річний хлопець впав з даху будинку під час ремонтних робіт

2 червня у Київському районі Харкова загинув 19-річний чоловік, який виконував ремонтні роботи на даху житлового будинку. Правоохоронці встановлюють обставини.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

Трагедія сталася близько 10:50. До Харківського РУП № 1 зі служби 102 надійшло повідомлення про те, що з даху триповерхового житлового будинку впав чоловік, який виконував ремонтні роботи.

Правоохоронці на місці встановили особу загиблого. Ним виявився 19-річний чоловік. Інформацію зареєстровано в установленому порядку.

Наразі триває перевірка всіх обставин події. Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Агентство Телевидения Новости

