Кількість загиблих внаслідок атаки РФ на Україну зросла до 18 людей: 12 у Дніпрі, шестеро в Києві

Число жертв російської масованої атаки на Україну 2 червня збільшилося до 18 людей. У Дніпрі загинули 12 людей, серед них двоє дітей, у Києві підтверджено загибель шістьох людей.

Про це повідомили мер Києва Віталій Кличко та начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

У Києві внаслідок російської атаки загинули шестеро людей, ще 66 дістали травми та поранення різного ступеня тяжкості.

За даними Київської міської прокуратури, серед постраждалих троє дітей віком 3, 11 та 17 років.

Внаслідок влучань ракет та падіння уламків пошкоджені житлові будинки й об’єкти цивільної інфраструктури у Подільському, Шевченківському, Оболонському, Святошинському, Солом’янському, Голосіївському, Печерському та Дарницькому районах столиці. Пошкоджено щонайменше дев’ять багатоповерхових будинків, дві автозаправні станції, будівлю поліклініки, дитячий садок, два автосалони, офіси та адміністративні будівлі.

У Дніпрі кількість загиблих зросла до 12 людей. Серед жертв – двоє дітей. За словами міського голови Бориса Філатова, на місці ударів зафіксовано ознаки застосування касетних боєприпасів.

Постраждали 37 людей. У лікарнях залишаються 22 поранених з осколковими пораненнями, переломами, рваними та різаними ранами, мінно-вибуховими травмами й акубаротравмами. У місті пошкоджено 50 будинків, із яких сім фактично зруйновані. Пошуково-рятувальна операція триває.

Агентство Телевидения Новости