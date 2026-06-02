Верховний Суд втрутився у справу «пряничного будинку» в Харкові та скасував рішення апеляції

Верховний Суд задовольнив касаційну скаргу Харківської обласної прокуратури у справі щодо «пряничного будинку» в центрі Харкова. Суд скасував рішення про закриття провадження та направив справу на новий розгляд.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Верховний Суд задовольнив касаційну скаргу Харківської обласної прокуратури у справі щодо будівлі «Медичного товариства», відомої як «пряничний будинок», та передав справу на новий розгляд.

Йдеться про пам’ятку містобудування та архітектури місцевого значення – особняк на вулиці Максимільянівській, спроєктований архітектором Олексієм Бекетовим.

Прокуратура оскаржує рішення Господарського суду Харківської області, яким право власності на пам’ятку та земельну ділянку історико-культурного призначення було визнано за громадською організацією, яка заявляє про правонаступництво початкового медичного товариства.

Раніше прокурори вже домоглися поновлення права держави на об’єкт, однак згодом суд знову визнав право власності на маєток Миколи Сомова та земельну ділянку за тим самим позивачем.

Після повторного подання апеляційної скарги Східний апеляційний господарський суд закрив провадження у справі. Харківська обласна прокуратура не погодилася з цим рішенням та звернулася до Верховного Суду.

Суд вищої інстанції дійшов висновку, що рішення про закриття провадження було передчасним, оскільки не було належним чином оцінено доводи прокурора щодо підстав для представництва інтересів держави.

Тепер Східний апеляційний господарський суд має повторно розглянути питання про відкриття провадження у справі.

Агентство Телевидения Новости