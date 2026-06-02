У Харкові затримали посадовця Держгеокадастру за організацію схеми хабарів

Посадовця харківського Держгеокадастру підозрюють в організації схеми вимагання хабарів з аграріїв. За «безпроблемну» роботу із землями на Харківщині чиновники вимагали 300 тисяч гривень.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

За матеріалами справи, організатором схеми є заступник начальника одного з управлінь обласного Держгеокадастру. До протиправної діяльності він залучив свого підлеглого – завідувача сектору.

Як встановило розслідування, посадовці вимагали від керівника сільськогосподарського підприємства 300 тис. грн за безперешкодне ведення господарської діяльності, пов’язаної з використанням земель сільськогосподарського призначення на території Чугуївського району Харківщини.

Для реалізації оборудки чиновники переконали підприємця подати заяву про проведення позапланової перевірки нібито за власною ініціативою. Натомість пообіцяли провести її формально та не відображати можливі порушення в офіційних документах.

У межах кримінального провадження правоохоронці задокументували передачу першої частини обумовленої суми у розмірі 100 тис. грн. Під час отримання другого «траншу» у 200 тис. грн співробітники СБУ у травні цього року затримали завідувача сектору.

Під час санкціонованих обшуків за місцями проживання та роботи заступника начальника управління правоохоронці вилучили частину раніше ідентифікованих коштів з першого «траншу».

Посадовцю повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення можливої причетності інших керівників Головного Управління Держгеокадастру у Харківській області до протиправних оборудок.

