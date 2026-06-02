На Харківщині розширили зону обов’язкової евакуації: у списку населені пункти Богодухівського району

У Харківській області розширили зону обов’язкової евакуації на Золочівському напрямку. Відповідне рішення ухвалили під час засідання Ради оборони області через безпекову ситуацію та системні російські обстріли.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Йдеться про сім населених пунктів Богодухівського району: селище Золочів та села Писарівка, Гур’їв, Леміщине, Малижине, Мерло і Морозова Долина.

З цих населених пунктів планують евакуювати 7157 людей, серед яких 1702 дитини та 311 маломобільних осіб.

«Забезпечує вимушено переміщених осіб усім необхідним – від тимчасового житла до медичної, гуманітарної, юридичної допомоги. Логістичні маршрути затверджені та відпрацьовані», – йдеться в повідомленні.

Жителів населених пунктів, які потрапили до розширеної зони евакуації, закликають виїхати до безпечніших районів.

