Сегодня 16:11
Костюк обіграла Світоліну у чвертьфіналі Ролан Гаррос та встановила історичне досягнення для України

Українська тенісистка Марта Костюк перемогла Еліну Світоліну у чвертьфіналі Ролан Гаррос-2026 та вперше в кар’єрі вийшла до півфіналу турніру. Ця перемога стала історичною, адже жодна представниця України раніше не доходила до цієї стадії французького турніру Великого шолома.

Про це пише Суспільне Спорт.

У чвертьфіналі Ролан Гаррос-2026 відбулося українське протистояння між Еліною Світоліною та Мартою Костюк. Перший сет залишився за Костюк – 6:3. У другій партії Світоліна зуміла взяти реванш і перевела матч у вирішальний сет, вигравши його з рахунком 6:2.

У третій партії тенісистки розпочали з обміну геймами, після чого Костюк виграла чотири гейми поспіль і завершила матч на свою користь.

Ролан Гаррос-2026, чвертьфінал:

Еліна Світоліна (Україна, 7) – Марта Костюк (Україна, 15) – 3:6, 6:2, 2:6.

Завдяки цій перемозі Марта Костюк стала першою українкою в історії, яка вийшла до півфіналу Ролан Гарросу. Також вона продовжила свою безпрограшну серію на ґрунтовому покритті до 17 матчів.

У півфіналі суперницею українки стане Мірра Андрєєва, яка у своєму чвертьфінальному матчі перемогла Сорану Кирстю.

