Сегодня 16:59
На Харківщині розшукали 17-річного хлопця, який зник 31 травня

Правоохоронці Харківщини розшукали 17-річного хлопця, який зник після прогулянки два дні тому. Підлітка знайшли у Богодухівському районі та повернули додому.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

31 травня близько 18:00 підліток пішов гуляти та не повернувся додому.

У результаті пошуків поліцейські встановили місцеперебування хлопця. Виявилося, що він перебував у знайомих у Богодухівського району.

«Жодних протиправних дій стосовно нього вчинено не було. Його життю та здоров’ю нічого не загрожує», – йдеться в повідомленні.

Наразі з підлітком працюють відповідні служби, які з’ясовують усі обставини його зникнення.

Агентство Телевидения Новости

