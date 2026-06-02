На Харківщині окупанти здійснили одну атаку в районі Куп’янська

Зведення Генштабу ЗСУ станом на 16:00 2 червня. Триває 1560 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Сьогодні російські військові 54 рази атакували позиції Сил оборони.

На Південно-Слобожанському напрямку окупанти наступальних дій не проводили.

На Куп’янському напрямку росіяни атакували позиції Сил оборони в бік населеного пункту Куп’янськ.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

