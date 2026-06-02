Масштабний збій зачепив банки, сервіси та соцмережі в Україні й за кордоном

2 червня масштабний збій в Amazon Web Services (AWS) 2 червня вплинув на роботу банківських сервісів, сайтів, мобільних застосунків і соціальних мереж в Україні та низці інших країн. Схожі проблеми фіксують, зокрема, у Польщі.

Про проблеми в роботі низки сервісів свідчать дані порталу Downdetector.

Збій у роботі monobank підтвердив співзасновник банку Олег Гороховський.

«У нас технічний збій. Виправляємо. Вибачте», – написав він.

Користувачі також повідомляють про перебої в роботі застосунку «ПриватБанку».

Причини збою офіційно не називаються. Водночас проблеми можуть бути пов’язані зі збоєм у роботі Amazon Web Services (AWS) – однієї з найбільших хмарних платформ у світі.

Згідно з даними Downdetector, збої спостерігаються також у низці інших сервісів, зокрема ПриватБанку, Slack, Cloudflare, Twitch, Atlassian, Viber, Claude від Anthropic, Steam та Epic Games Store тощо.

Користувачі можуть стикатися з проблемами під час авторизації, проведення оплат, роботи банківських сервісів, відкриття сайтів, перегляду стримінгового контенту, отримання push-сповіщень і використання мобільних застосунків та хмарних платформ.

