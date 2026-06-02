Сегодня 18:49
Російський БпЛА поцілив по складах у Чугуєві: фото з місця

2 червня російські війська атакували безпілотником центральну частину міста Чугуїв Харківської області. Внаслідок удару виникла пожежа в складах.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

Під прицілом БпЛА окупантів опинились складські приміщення у центральній частині Чугуєва.

Внаслідок влучання спалахнула пожежа на площі 200 кв. м.

Інформація про постраждалих не надходила.

Пожежу ліквідовують два оперативні відділення ДСНС та офіцер-рятувальник громади.

