На трасі Київ – Харків – Довжанський російський БпЛА атакував цивільне авто: двоє поранених

2 червня російські війська атакували безпілотником цивільний автомобіль Skoda Octavia у Харківській області. Внаслідок удару двоє чоловіків дістали поранення.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

Окупанти завдали удару безпілотним літальним апаратом по цивільному автомобілю на автодорозі Київ – Харків – Довжанський у Чугуївському районі.

Внаслідок влучання автівка згоріла. Двоє чоловіків дістали акубаротравми та уламкові поранення середнього ступеня тяжкості.

Постраждалих доставили до обласного медичного закладу.

На місці події працюють слідчо-оперативна група та профільні служби. За фактом атаки відкрито кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України – порушення законів та звичаїв війни.

