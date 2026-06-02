Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 18:42
Просмотров: 79

На трасі Київ – Харків – Довжанський російський БпЛА атакував цивільне авто: двоє поранених

На трасі Київ – Харків – Довжанський російський БпЛА атакував цивільне авто: двоє поранених

2 червня російські війська атакували безпілотником цивільний автомобіль Skoda Octavia у Харківській області. Внаслідок удару двоє чоловіків дістали поранення.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

Окупанти завдали удару безпілотним літальним апаратом по цивільному автомобілю на автодорозі Київ – Харків – Довжанський у Чугуївському районі.

Внаслідок влучання автівка згоріла. Двоє чоловіків дістали акубаротравми та уламкові поранення середнього ступеня тяжкості.

Постраждалих доставили до обласного медичного закладу.

На місці події працюють слідчо-оперативна група та профільні служби. За фактом атаки відкрито кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України – порушення законів та звичаїв війни.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 