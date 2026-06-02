На трасі Київ – Харків – Довжанський російський БпЛА атакував цивільне авто: двоє поранених
2 червня російські війська атакували безпілотником цивільний автомобіль Skoda Octavia у Харківській області. Внаслідок удару двоє чоловіків дістали поранення.
Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.
Окупанти завдали удару безпілотним літальним апаратом по цивільному автомобілю на автодорозі Київ – Харків – Довжанський у Чугуївському районі.
Внаслідок влучання автівка згоріла. Двоє чоловіків дістали акубаротравми та уламкові поранення середнього ступеня тяжкості.
Постраждалих доставили до обласного медичного закладу.
На місці події працюють слідчо-оперативна група та профільні служби. За фактом атаки відкрито кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України – порушення законів та звичаїв війни.