Сегодня 20:23
У Харківській області поліція піймала 15-річного водія: що загрожує батькам

У Берестинському районі Харківської області правоохоронці виявили за кермом автомобіля 15-річного хлопця. За допуск неповнолітнього до керування транспортом на його батьків склали адмінматеріали.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

Під час патрулювання території Берестинської громади в селі Піщанка поліцейський офіцер громади спільно з працівниками сектору ювенальної превенції зупинили автомобіль для перевірки.

У ході спілкування правоохоронці встановили, що за кермом легковика перебував 15-річний хлопець, який не має права керування транспортними засобами.

За результатами перевірки на батьків неповнолітнього поліцейські склали адміністративні матеріали за ч. 3 ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення – невиконання батьками або особами, які їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей.

