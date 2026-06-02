Сапери ДСНС знищили 100-кілограмову авіабомбу, знайдену на Харківщині

У Харківській області на приватному подвір’ї виявили фугасну авіаційну бомбу часів Другої світової війни. Небезпечну знахідку вилучили сапери ДСНС.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

У місті Лозова Харківської області місцевий житель виявив на власному подвір’ї вибухонебезпечний предмет під час проведення будівельних робіт.

Чоловік повідомив про знахідку рятувальників.

Сапери ДСНС ідентифікували снаряд як фугасну авіаційну бомбу часів Другої світової війни вагою 100 кілограмів.

Фахівці вилучили боєприпас, транспортували його на спеціальний підривний майданчик та знищили.

