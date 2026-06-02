Окупанти вдарили безпілотником по авто біля АЗС на Харківщині
2 червня у Харківській області російський БпЛА атакував мікроавтобус, припаркований біля автозаправної станції. Після влучання спалахнула пожежа, пошкоджено АЗС.
Про це повідомив начальник Балаклійської МВА Віталій Карабанов.
Влучання російського безпілотника було зафіксовано біля села Волохів Яр Балаклійської громади.
Дрон, тип якого наразі встановлюється, завдав удару по припаркованому Volkswagen Crafter біля автозаправної станції.
Внаслідок влучання виникла пожежа, також пошкоджень зазнала будівля АЗС.
Інформація щодо постраждалих уточнюється.