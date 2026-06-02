У Харкові на день змінять маршрути трамваїв і тролейбусів
3 червня у Харкові рух трамваїв на проспекті Байрона та вулиці Морозова, а також рух тролейбусів без достатнього запасу автономного ходу на вулиці Павла Тичини, вулиці Деповській, вулиці Південнопроектній буде припинений з 9:00 до 17:00.
Про це повідомили в Харківській міській раді.
За інформацією Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з виконанням робіт АТ «Харківобленерго».
У цей час трамваї №5 та 8 прямуватимуть до розворотного кола «Вул. Мухачова» (замість розворотного кола «Вул. Одеська»). Крім того, частина тролейбусів №6 курсуватиме за основним маршрутом зі збільшеним інтервалом руху за рахунок автономного ходу, а решта – від розворотного кола «Вул. Університетська» до розворотного кола «Парк «Зустріч».
На цей період працюватиме тимчасовий автобус від вул. Одеської (розворотне коло) до вул. Мухачова через пр. Байрона та вул. Морозова.