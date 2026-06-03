Правоохоронці задокументували наслідки воєнних злочинів на Харківщині: 11 постраждалих  

Упродовж доби війська рф завдавали ударів по місту Харків та населених пунктах Харківського, Богодухівського, Ізюмського, Чугуївського та Куп’янського районів.

Проти мирного населення окупанти застосували безпілотники та ракету, повідомляє ГУНП в Харківській області.

У Харкові під ударами опинилися Шевченківський, Холодногірський, Салтівський, Слобідський райони. Пошкоджені цивільне підприємство та залізничну інфраструктуру. Постраждали троє людей.

Внаслідок влучання російського дрону пошкоджені ворота та будинок у селищі Слатине Харківського району.

У селах Степне та Максимівка Богодухівського району під ударами дронів пошкоджено дахи в житлових будинках та скління вікон у квартирах.

У місті Богодухів безпілотник поцілив по складському приміщенню. Від іншого удару сталося загоряння господарських споруд. Пошкоджено скління вікон в багатоквартирному будинку.

По селу Сінне росіяни вдарили БпЛА. Пошкоджено автомобіль, дах житлового будинку. 68-річний власник оселі отримав ушкодження.

У селі Затишне внаслідок російського обстрілу із застосуванням БпЛА сталася пожежа в житловому будинку. Постраждали чоловік та жінка.

У селищі Шевченкове Куп’янського району згорів цивільний автомобіль.

На автодорозі Київ-Харків-Довжанський в Чугуївському районі БпЛА влучив в цивільний автомобіль. Постраждали чоловіки віком 21 та 40 років. Їх доставили до медичного закладу.

У місті Чугуїв російський безпілотник влучив в дах складського приміщення. Відбулася пожежа. Пошкоджено складську будівлю.

У селищі Білий колодязь Вовчанської ТГ відбулось пряме влучання безпілотника в будинок. Сталася пожежа.

БпЛА росіян влучив поблизу АЗС у місті Ізюм. Пошкоджено магазин та автомобіль. У селі Волохів Яр безпілотник вдарив в припаркований на узбіччі автомобіль.

Окупанти завдали ударів дронами по селищу Золочів. Пошкоджено автомобілі.

У місті Лозова пошкоджено стадіон, парк та електромережі. Постраждали чоловіки 50, 49, 47 років.

Агентство Телевидения Новости