Правоохоронці задокументували наслідки воєнних злочинів на Харківщині: 11 постраждалих
Упродовж доби війська рф завдавали ударів по місту Харків та населених пунктах Харківського, Богодухівського, Ізюмського, Чугуївського та Куп’янського районів.
Проти мирного населення окупанти застосували безпілотники та ракету, повідомляє ГУНП в Харківській області.
У Харкові під ударами опинилися Шевченківський, Холодногірський, Салтівський, Слобідський райони. Пошкоджені цивільне підприємство та залізничну інфраструктуру. Постраждали троє людей.
Внаслідок влучання російського дрону пошкоджені ворота та будинок у селищі Слатине Харківського району.
У селах Степне та Максимівка Богодухівського району під ударами дронів пошкоджено дахи в житлових будинках та скління вікон у квартирах.
У місті Богодухів безпілотник поцілив по складському приміщенню. Від іншого удару сталося загоряння господарських споруд. Пошкоджено скління вікон в багатоквартирному будинку.
По селу Сінне росіяни вдарили БпЛА. Пошкоджено автомобіль, дах житлового будинку. 68-річний власник оселі отримав ушкодження.
У селі Затишне внаслідок російського обстрілу із застосуванням БпЛА сталася пожежа в житловому будинку. Постраждали чоловік та жінка.
У селищі Шевченкове Куп’янського району згорів цивільний автомобіль.
На автодорозі Київ-Харків-Довжанський в Чугуївському районі БпЛА влучив в цивільний автомобіль. Постраждали чоловіки віком 21 та 40 років. Їх доставили до медичного закладу.
У місті Чугуїв російський безпілотник влучив в дах складського приміщення. Відбулася пожежа. Пошкоджено складську будівлю.
У селищі Білий колодязь Вовчанської ТГ відбулось пряме влучання безпілотника в будинок. Сталася пожежа.
БпЛА росіян влучив поблизу АЗС у місті Ізюм. Пошкоджено магазин та автомобіль. У селі Волохів Яр безпілотник вдарив в припаркований на узбіччі автомобіль.
Окупанти завдали ударів дронами по селищу Золочів. Пошкоджено автомобілі.
У місті Лозова пошкоджено стадіон, парк та електромережі. Постраждали чоловіки 50, 49, 47 років.