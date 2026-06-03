У Харкові сьогодні відбудеться сесія міської ради

П’ятдесят п’ята позачергова сесія Харківської міської ради 8-го скликання відбудеться 3 червня в дистанційному режимі.

Про це повідомляє пресслужба міськради.

Відповідне розпорядження підписав Харківський міський голова Ігор Терехов.

Початок сесії – о 17:30.

У порядку денному такі питання:

Про внесення змін до рішення 50 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 19.12.2025 № 977/25 «Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2026 рік».Про нагородження Почесною грамотою Харківської міської ради.Про внесення змін до структури виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання.Про внесення змін до положень виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання.Про затвердження переліку об’єктів комунальної власності Харківської міської територіальної громади, що підлягають приватизації шляхом викупу.Про присяжних для районних судів міста Харкова.Про впорядкування найменувань об’єктів топонімії.Про деякі питання щодо комунальних унітарних підприємств.Різне.

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