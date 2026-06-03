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Шестеро постраждалих від ранкового обстрілу Харкова звернулися до медиків
Через обстріл Харкова по допомогу медиків звернулися шестеро людей.
Про це повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.
За його словами, четверо постраждалих – чоловіки 18, 66, 68 років і жінка 58 років – зазнали вибухових травм і поранень склом. Їхній стан – середньої тяжкості, госпіталізації потребували троє людей.
Ще двоє людей – 53-річний чоловік і 75-річна жінка – зазнали гострої реакції на стрес й отримали медичну допомогу на місці.