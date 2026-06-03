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Шестеро постраждалих від ранкового обстрілу Харкова звернулися до медиків

Шестеро постраждалих від ранкового обстрілу Харкова звернулися до медиків

Через обстріл Харкова по допомогу медиків звернулися шестеро людей.

Про це повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.

За його словами, четверо постраждалих – чоловіки 18, 66, 68 років і жінка 58 років – зазнали вибухових травм і поранень склом. Їхній стан – середньої тяжкості, госпіталізації потребували троє людей.

Ще двоє людей – 53-річний чоловік і 75-річна жінка – зазнали гострої реакції на стрес й отримали медичну допомогу на місці.

Агентство Телевидения Новости

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