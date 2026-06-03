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Прикордонники показали, як нищать склади та техніку окупантів на Харківщині

Прикордонники показали, як нищать склади та техніку окупантів на Харківщині

Прикордонники завдали серії ударів по позиціях противника на Південно-Слобожанському напрямку.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

«Прикордонники знищили польовий склад БК, склад ПММ, три транспортні засоби, гармату, генератор і дві антени зв’язку. Також ліквідовано двох окупантів», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що аеророзвідка та оператори БпЛА спалили п’ять російських укриттів разом із особовим складом та майном.

Агентство Телевидения Новости

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