У Харкові викрили операторів ТЦК, які незаконно змінювали дані у базі «Оберіг»

Поліцейські затримали двох військовослужбовців районного ТЦК та СП, які безпідставно змінювати адреси мешкання військовозобов’язаних, а також знімали їх з розшуку.

За скоєне їм загрожує до шести років ув’язнення, повідомляє ГУНП в Харківській області.

За даними слідства, 30-річний та 49-річний оператори інформаційної системи «Оберіг», використовуючи службовий доступ, втручалися у роботу бази та здійснювали несанкціоновані зміни. Викрили протиправні дії фігурантів слідчі відділу поліції № 1 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області за процесуальним керівництвом Харківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони.

Під час обшуків за місцями проживання фігурантів правоохоронці вилучили речові докази. Відтак встановлено 22 особи, які завдяки незаконним діям підозрюваних, уникнули мобілізації.

Слідчі повідомили обом фігурантам про підозру за ч. 1 та ч. 3 ст. 362 Кримінального кодексу України – несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї.

Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Агентство Телевидения Новости