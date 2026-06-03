Нардеп Бакумов незадоволений безоплатним транспортом у Харкові

Олександр Бакумов закликав переглянути політику безкоштовного проїзду в метро та наземному транспорті Харкова, наголосивши на необхідності відкритих дискусій щодо ефективності використання коштів.

Про це Олександр Бакумов розповів на своїй сторінці у Facebook.

Дискусія про транспорт у Харкові — це не просто суперечка про пільги. Депутат наголосив: поки країна шукає гроші на армію, громада має право на повну прозорість у витратах на транспортну сферу.

«Наскільки прозоро та ефективно використовуються ці кошти? Бо безкоштовного нічого не існує. За все платить платник податків», — наголосив Бакумов.

Окремо Бакумов звернув увагу на роботу Харківської міської ради. За його словами, протягом періоду повномасштабної війни в Харкові фактично не проводилися чергові сесії міськради в очному форматі.

«Харків’яни точно мають право чути чесні відповіді і бачити реальну дискусію щодо рішень, які ухвалюються від імені міста», — наголосив депутат.

При цьому Бакумов підкреслив, що не заперечує проти соціальної допомоги громадянам. На його думку, такі категорії, як ветерани, пенсіонери, люди з інвалідністю та ВПО, мають обов’язково зберегти право на державну підтримку.

Агентство Телевидения Новости