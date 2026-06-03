На Харківщині росіяни атакували чотири разі, два бої тривають

Зведення Генштабу ЗСУ станом на 16:00 3 червня. Триває 1561 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Від початку доби російські підрозділи 83 рази штурмували позиції ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни два рази намагалися прорвати оборону біля населених пунктів Вільча та Охрімівка. Одне бойове зіткнення триває.

На Куп’янському відтинку фронту окупанти два рази йшли в атаку, намагаючись потіснити підрозділи ЗСУ поблизу Новоплатонівки та Куп’янська. Одне бойове зіткнення досі триває.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости