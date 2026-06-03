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З початку доби росія вбила трьох людей на Харківщині, серед поранених – 17-річний хлопець

З початку доби росія вбила трьох людей на Харківщині, серед поранених – 17-річний хлопець

3 червня російські війська атакували Нововодолазьку громаду та Харків ударними безпілотниками. Унаслідок обстрілів загинули троє людей, ще дев’ятеро постраждали.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

У селищі Рокитне внаслідок атаки загинули двоє працівників ферми – чоловіки віком 29 та 65 років. Влучання сталося на території фермерського господарства. Пошкоджено господарські приміщення, виникла пожежа.

Постраждали дев’ятеро людей. До лікарні госпіталізували 17-річного хлопця, а також чоловіків віком 40, 43 та 68 років, які дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Гострої реакції на стрес зазнали 21-річний чоловік і жінки віком 49, 50, 62 та 65 років.

У Холодногірському районі Харкова внаслідок російського обстрілу загинула 52-річна жінка. Також зруйновано господарські споруди, пошкоджено приватний будинок і гараж, згорів автомобіль.

За фактами обстрілів відкрито кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України – воєнні злочини.

Агентство Телевидения Новости

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