У Fire Point показали випробування ракети FP-7.X. для перехоплення балістики

У компанії Fire Point заявили про успішне випробування ракети FP-7.X, яка має стати основою майбутнього протибалістичного перехоплювача FREYJA. За словами головної технічної директорки Ірини Терех, під час тестування було виконано повністю керований маневровий політ ракети.

Про це повідомила головна технічна директорка компанії Ірина Терех.

За її словами, під час тестування було виконано повністю керований маневровий політ ракети, яка має лягти в основу майбутнього протибалістичного перехоплювача FREYJA.

«На днях ми зробили надзвичайно важливе випробування: повністю керований маневровий польот ракети FP-7.X, що ляже в основу майбутнього протибалістичного перехоплювача FREYJA», – повідомила Терех.

Вона зазначила, що команда працює над тим, щоб ця технологія стала реальністю якомога швидше та дозволила Україні самостійно посилити захист свого повітряного простору.

Держави програють війни на полі бою значно рідше, ніж вони програють їх у інститутах, лабораторіях та на виробництві за десять років до їх початку.Коли країна роками недофінансовує інженерну освіту, скорочує дослідження, втрачає виробничі компетенції або звикає покладатися на… pic.twitter.com/Ti1Ayn4INf— terekh (@iraterekh) June 3, 2026

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