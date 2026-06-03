Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 18:23
Просмотров: 76

Десятирічного хлопчика, який зник у Слобожанському, поліція розшукала у Харкові

Десятирічного хлопчика, який зник у Слобожанському, поліція розшукала у Харкові

На Харківщині поліцейські розшукали 10-річного хлопчика, який зранку пішов з дому та не повернувся. Виявилося, що дитина самостійно доїхала електричкою до Харкова і весь день гуляла містом.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

2 червня до ВП № 2 Чугуївського РУП звернулася жителька міста Слобожанське із повідомленням про зникнення її десятирічного сина. Жінка повідомила, що хлопчик пішов з дому вранці та до вечора не повернувся.

На пошуки дитини був задіяний особовий склад підрозділу. Поліцейські знайшли хлопця в Харкові, куди він доїхав на електричці. Протягом дня він гуляв містом. За даними поліції, протиправних дій щодо дитини скоєно не було.

Після повернення хлопчика додому працівники поліції провели профілактичну бесіду з матір’ю та дитиною.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 