Батьки з дитиною вистрибнули з вікна, щоб врятуватися від вогню: на Харківщині горіла п’ятиповерхівка

3 червня у місті Слобожанське Чугуївського району під час пожежі в багатоповерховому будинку родина опинилася заблокованою у квартирі. Щоб урятуватися від вогню, батьки разом із дитиною вистрибнули з вікна третього поверху.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

Повідомлення про пожежу в житловому п’ятиповерховому будинку у Слобожанському рятувальники отримали сьогодні о 15:25.

Загоряння виникло у квартирі на третьому поверсі, де перебувала сім’я з трьох людей. Через стрімке поширення вогню людям було відрізано шлях до евакуації. Щоб урятуватися, батьки звернулися по допомогу до перехожих, які перебували під будинком. Люди упіймали хлопчика, після чого батьки також вистрибнули з вікна квартири.

Усі троє членів родини врятувалися та не зазнали серйозних травм, в них діагностували гостру реакцію на стрес.

На момент прибуття рятувальників ДСНС у квартирі горіли домашні речі та меблі на площі 35 кв. м.

О 16:22 пожежу локалізували, наразі тривають роботи з її остаточної ліквідації. Причина виникнення загоряння встановлюється.

Агентство Телевидения Новости