Росіяни атакували Чугуїв: серед постраждалих 14-річна дитина

Увечері 3 червня російські війська завдали удару по Чугуєву на Харківщині. Унаслідок атаки постраждали двоє людей, серед яких 14-річна дитина.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок обстрілу постраждали двоє людей, зокрема 14-річна дитина.

Також пошкоджено двоповерхові багатоквартирні будинки та навчальний заклад.

На місці влучання працюють усі екстрені служби. Інформація щодо наслідків атаки уточнюється.

Агентство Телевидения Новости