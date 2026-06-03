03.06.2026 21:22
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Росіяни атакували Чугуїв: серед постраждалих 14-річна дитина
Увечері 3 червня російські війська завдали удару по Чугуєву на Харківщині. Унаслідок атаки постраждали двоє людей, серед яких 14-річна дитина.
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Внаслідок обстрілу постраждали двоє людей, зокрема 14-річна дитина.
Також пошкоджено двоповерхові багатоквартирні будинки та навчальний заклад.
На місці влучання працюють усі екстрені служби. Інформація щодо наслідків атаки уточнюється.